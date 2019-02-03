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18:00, 3 февраля 2019 2 422
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Рязанцы отреагировали на смерть Децла. Обзор соцсетей

Рязанцы отреагировали на смерть Децла. Обзор соцсетей

Рязанцы отреагировали на смерть Децла. Пользователи опубликовали в соцсетях посты с фотографиями, песнями и текстами артиста.

Отметим, что Децл приезжал в Рязань в 2014 году. Тогда он выступил в клубе «Дом культуры».

Напомним, рэпер скончался в ночь на воскресенье, 3 февраля, в ижевском кафе Posh.

В сети появилось видео с последнего концерта Децла в Ижевске.

Следователи начали проверку после его смерти.

Фото Ивана Вотякова


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R.I.P.

Публикация от ChiefRockaCrew RZN (@chiefrockastuff)

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мне нужен шанс один лишь шанс взлететь снова один лишь шанс и всё будет по-другому поверь, дух силён как некогда теперь и я не зверь я не пойду по головам жизнь научила чётко следовать своим словам я приложу кучу усилий чтоб изменить себя изменит, ли вас это пока не знаю я но у каждого из вас есть душа есть семья сёстра братья враги друзья и если вы любите, то вас любят тоже ведь по-другому быть не может правда боже не важно на кого похоже какой ты веры с каким ты цветом кожи богатый или бедный все ходим под одним небом бессмертных среди нас пока тоже нету ведь все мы человеки грех любит нас затаскивать в свои сети подумайте о ваших детях им правда не нужны стереотипы эти уж слишком много грязи на этой когда-то чистой планете уж слишком много грязи на этой когда-то чистой планете. мне нужен лишь ещё один шанс что бы зажечь вновь свою любовь мне нужен лишь ещё один шанс чтоб изменить мир Боже я готов мне нужен лишь один шанс ещё один шанс чтоб изменить всех нас главное чтоб хватило фраз чтоб передать весь образ да и тут значения не имеют не рост не возраст значения имеют то насколько ты чист душой перед самим собой перед другими стремишься ли ты к свету или идёшь за ними за теми кто давно потерян в мире за теми кто не чувствует помех в эфире за теми кто всё принимает так как есть хотя на самом деле вокруг творится жесть и мне не счесть потерянных сердец но точно знаю я что этому придёт конец рано или поздно подскажут звёзды но а пока мы пишем тексты серьёзные с фразами тонкими острыми чтоб врезались в мозг они запоминали звон картинами пёстрыми полными любви и чистоты чтоб прибавлялось веры что так отчаянно искали мы чтоб прибавлялось веры что так отчаянно искали все мы мне нужен лишь ещё один шанс что бы зажечь вновь свою любовь мне нужен лишь ещё один шанс чтоб изменить мир Боже я готов

Публикация от basicchannel (@basicchannel)

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