Рязанцев пригласили на «Лыжню России». Регистрация на гонку начнется во вторник, 5 февраля, сообщил
XXХVII открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет 9 февраля в 12:00.
В мероприятии поучаствуют 23 муниципальных образования Рязанской области. Главный старт состоится на трассе в районе Варских.
Дистанции лыжной гонки «Лыжня России»:
- 5 километров — юноши и девушки 2001 года рождения и моложе;
- 10 километров — мужчины и женщины 2000 года рождения и старше;
- 2019 метров — VIP-гонка.
В зоне стартового городка организуют спортивные конкурсы и эстафеты, танцевальные флешмобы, интерактивные викторины, фотосессии и другие активности. Участников угостят горячим чаем и традиционной кашей.
Комиссия по допуску и регистрации участников работает:
- 5-8 февраля — с 10:00 до 18:00 (адрес: Рязань, улица Ленина дом 35);
- 9 февраля — с 8:30 до 10:00 (непосредственно на месте старта).
Для регистрации в комиссию необходимо:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (при наличии);
- справку о допуске врача.
Задать вопросы можно по телефону (4912) 27-24-35.