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17:21, 2 февраля 2019 250
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Рязанцев пригласили на «Лыжню России»

Рязанцев пригласили на «Лыжню России»

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили на «Лыжню России». Регистрация на гонку начнется во вторник, 5 февраля, сообщил сайт областного минспорта.

XXХVII открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет 9 февраля в 12:00.

В мероприятии поучаствуют 23 муниципальных образования Рязанской области. Главный старт состоится на трассе в районе Варских.

Дистанции лыжной гонки «Лыжня России»:

  • 5 километров — юноши и девушки 2001 года рождения и моложе;
  • 10 километров — мужчины и женщины 2000 года рождения и старше;
  • 2019 метров — VIP-гонка.

В зоне стартового городка организуют спортивные конкурсы и эстафеты, танцевальные флешмобы, интерактивные викторины, фотосессии и другие активности. Участников угостят горячим чаем и традиционной кашей.

Комиссия по допуску и регистрации участников работает:

  • 5-8 февраля — с 10:00 до 18:00 (адрес: Рязань, улица Ленина дом 35);
  • 9 февраля — с 8:30 до 10:00 (непосредственно на месте старта).

Для регистрации в комиссию необходимо:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (при наличии);
  • справку о допуске врача.

Задать вопросы можно по телефону (4912) 27-24-35.


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