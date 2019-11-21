К делу о турлатовской свалке привлекут ее бывшего арендатора

В четверг, 21 ноября, состоялось очередное заседание по делу о закрытии свалки, расположенной на территории бывшего комбината «Рязанское химволокно». Рязанская природоохранная прокуратура потребовала запретить ООО «Экошлак» деятельность по накоплению отходов в Турлатове и обязать ЗАО «Экоресурс» принять меры по освобождению от отходов территории шламонакопителя №1.

На заседании представители ответчика предоставили документы, согласно которым «Экошлак» заключил договор субаренды с ООО «ВЭСТ». Адвокаты заявили, что договор аренды между «Экошлак» и «Экоресурс» был заключен устно, а приказ о том, что «Экошлак» эксплуатирует шламонакопитель №1 в качестве площадки для накопления отходов, отменен.

Также суд опросил троих свидетелей. Свои показания дали замначальника отдела аналитических исследований филиала ЦЛАТИ Татьяна Ершова и геодезист ООО «Рынок Земли» Алексей Малявский.

В качестве третьего свидетеля адвокаты ответчика вызвали инженера-эколога Наталью Сенникову. Она рассказала, что в июне 2019 года разрабатывала проект санитарно-защитной зоны для ООО «Экошлак». Для этого в апреле она посещала и осматривала участок, на котором расположен шламонакопитель №1. Сенникова подтвердила наличие на территории твердых бытовых отходов.

Геодезист Алексей Малявский в августе проводил съемку и устанавливал границы твердых бытовых отходов, в том числе нижнего и верхнего уровней бетонных сооружений с отходами, расположенных в Турлатове, 1. На суде он предоставил схемы, полученные в результате замеров.

Сотрудник лаборатории Татьяна Ершова рассказала, что в июле 2019 года по запросу Росприроднадзора отбирала пробы отходов на турлатовской свалке. Она отметила, что на шламонакопителе в тот момент находились твердые коммунальные отходы и рядом — ничем не отделенные отходы нефтепродуктов.

Старший помощник прокурора Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры Дмитрий Куприн ходатайствовал предоставить суду проект санитарно-защитной зоны, которую Наталья Сенникова разрабатывала для ООО «Экошлак». Представители ответчика попросили суд привлечь в качестве третьего лица ООО «ВЭСТ».

Отметим, что ранее фирма эксплуатировала сооружения в Турлатове, 1. В июле 2013 года октябрьский районный суд Рязани аннулировал лицензию ООО «ВЭСТ» на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и признал ее деятельность незаконной, так как промышленная площадка, расположенная в Турлатове, находится в пределах Рязани.

Следующее заседание назначили на 5 декабря.

Напомним, рязанская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала закрыть турлатовскую свалку. В свою очередь, арендатор и собственник свалки потребовал доказать, что отходы 3 и 4 классов принадлежат «Экошлак».