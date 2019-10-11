Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Борьба с турлатовской свалкой идет десять лет. За это время власть не раз обещала разобраться с полигоном: его хозяевам выписывались штрафы, мусорный полигон даже «закрывали» через суд.

Но, по сути, ничего не изменилось — свалка продолжает работать и периодически гореть, а ее хозяин Валерий Деев — рассказывать, что на экологию полигон опасных отходов никак не влияет. В статье мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».

Скверная репутация

Турлатовская свалка расположена в Рязани на Ряжском шоссе вблизи поселка Строитель. Она находится на территории, ранее принадлежащей предприятию «Рязанское химволокно», и обладает среди рязанцев скверной репутацией. По сведениям очевидцев, на полигон свозили концентрированную серную кислоту, покрышки, бочки с мазутом и другие химические отходы со всей России. Факт подтвердили и органы правопорядка.

Свалка отходов — детище предпринимателя Валерия Деева. Начиная с 2006 года, турлатовский полигон, он же шламонакопитель №1, переходил из рук в руки, но все собственники, так или иначе, связаны с именем бизнесмена. В 2019 году Деев через суд стал банкротом, но на работе свалки это никак не отразилось.

Сменяющихся друг за другом мусорных бизнесменов не спугнули даже уголовные дела и лишение их фирм-однодневок лицензий. Следком завел уголовные дела по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По данным следствия, в 2014 году на территории промплощадки размещали отходы нефтепродуктов, а в 2016 и 2017 годах — концентрированную серную кислоту. Результаты судебной экологической экспертизы показали, что вещества нанесли существенный вред окружающей среде из-за загрязнения почвы нефтепродуктами до высокого уровня. При этом виновные лица до сих пор не установлены.

Внимание общественности к турлатовскому полигону пытались привлечь в 2015 году, когда появилась петиция с требованием закрыть полигон. Активисты обратились к Олегу Ковалеву, на тот момент он был губернатором Рязанской области и яростно выступал за закрытие свалки. Глава региона уверял, что сделает все, чтобы полигон отходов в Турлатове не работал. Это заявление так и осталось не исполненным.

Тем не менее летом 2019 года турлатовский полигон с отходами 1-4 классов опасности стал известен на всю страну, когда рязанские активисты обратились в новостной паблик Mash с миллионной аудиторией и опубликовали ролик, набравший на сегодняшний день почти 117 тысяч просмотров только во «ВКонтакте».

Семейный бизнес

На сегодняшний день под турлатовской свалкой подразумевается шламонакопитель №1, расположенный на территории бывшего комбината «Рязанское химволокно». В 2005 году предприятие закрылось и расположенные там объекты со всем содержимым утекли в частные руки.

Ориентировочно в 2006 году шламонакопитель общей площадью 176 тысяч квадратных метров приобрел рязанский бизнесмен Валерий Деев. В разное время он руководил фирмами «Экос», «Дефа-М», «Бизнесактив». Все компании занимались сбором, обработкой и утилизацией отходов.

Спустя тринадцать лет объект перешел к ЗАО «Экоресурс» под руководством Валерия Кириллова. Фирма зарегистрирована в Рязани и также занимается отходами. В истории пресловутой турлатовской свалки имя Валерия Кириллова не новое. Он был собственником объекта в 2008 и 2009 годах (во втором случае от лица ЗАО «Экоресурс»). Сейчас Кириллов также возглавляет липецкий «Экос». До мая 2019 года фирмой руководил Деев.

В мае с «новым» собственником рязанской свалки Валерием Кирилловым договор аренды заключила компания «Экошлак». Фирма также, как и «Экос», зарегистрирована в Липецкой области и имеет лицензию на сбор, транспортирование отходов 1-4 классов опасности, обработку, утилизацию, обезвреживание отходов 2-4 классов опасности, выданную липецким Росприроднадзором. Она распространяется на порядка пятисот наименований видов отходов. Заместителем директора «Экошлак» является Алексей Деев, сын Валерия Деева.

Кроме того, Алексей Деев — бывший совладелец ООО «Трейд», учредителем которой числится его мать — Наталья Деева. Фирма также связана с мусорным бизнесом и зарегистрирована по местонахождению турлатовского шламонакопителя. Наряду с этим Наталья Деева является руководителем московской Управляющей компании «Вектор». В 2013 году фирма была собственником полигона.

К слову, начиная с 2006 года, собственник свалки сменился 16 раз. В числе правообладателей были Валерий Деев, Алексей Деев, Тамара Деева, а также фирмы, руководителями или совладельцами которых были Деев старший и его супруга.

О причинах частой смены собственников объекта Валерий Юрьевич говорить не захотел. «Был [собственником] и это было давно и не правда, — отшутился он. — Я не могу комментировать действия собственников других компаний. Я пришел отвечать как представитель „Экошлака“ — эксплуатирующей организации. А кому по собственности — меня мало интересует, честно сказать. Я банкрот и мне по барабану».

Запахло горелым

Летом 2019 года рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела обследование турлатовской свалки и нашла на ее территории твердые коммунальные отходы четвертого класса опасности и отходы производства третьего класса опасности.

«Накопление отходов незаконно производится ООО 'Экошлак'", — сообщили в прокуратуре в ответ на запрос редакции RZN.info. В сообщении добавили, что «на момент проверки отходы не были защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров и было допущено их возгорание».

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении производства за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. Материалы дела направили в рязанский Росприроднадзор. В адрес руководителя фирмы внесли представление об устранении нарушений природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Росприроднадзоре сообщили, что «виновное лицо было привлечено к административной ответственности в соответствии с КоАП». Несмотря на то, что на бумаге руководители «Экошлак» — Алексей Деев и Дмитрий Максимов, информацию прокомментировал Валерий Деев: «Я никаких требований не получал. Я считаю, что все законно».

Он также сказал, что «на данный момент [нарушения, выявленные прокуратурой — прим. редакции] не устранены» или «устранены частично, так как на территории до сих пор продолжается пожар». Именно пожар 12 августа 2019 года, а точнее распространяющийся с полигона запах гари, вызвал общественный резонанс, и бизнесмены, организовавшие мусорный полигон, собрали 23 августа пресс-конференцию, дабы через СМИ успокоить общественность, мол, беспокоиться не о чем, «горят ангары, тракторы и древесина».

Затем бизнесмен коротко рассказал про систему тушения, придуманную «Экошлак» и обещал потушить пожар собственными силами «за завтрашний день», то есть 24 августа.

Спустя неделю после его заявления свалка продолжила тлеть. Таким образом, полигон, на котором, по данным прокуратуры, в незащищенном виде хранятся отходы 1-4 классов опасности, горел на протяжении двух с половиной недель.

Законно ли?

В липецком Росприроднадзоре рассказали, что по лицензии «Экошлак» может транспортировать отходы в Рязанскую область. По словам Алексея Деева, они складируются на шламонакопителе на временное хранение сроком до 11 месяцев, затем их направляют на сортировку, переработку и вторичное использование в построенный компанией «Экошлак» сортировочный завод.

Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», хранение отходов сроком до 11 месяцев в черте города, действительно, не запрещено. Пункт 5, статьи 12 закона запрещает лишь захоронение отходов в границах населенных пунктов. Но если смотреть пункт 7 статьи 12, хранение мусора на турлатовском полигоне незаконно, так как объект не входит в государственный реестр объектов размещения отходов.

На встрече с журналистами Валерий Деев также рассказал, что на шламонакопитель свозили только твердые бытовые отходы. При этом компания «Экошлак» дважды выигрывала тендеры на вывоз и утилизацию агрохимикатов и пестицидов, а также медицинских отходов. В частности, в 2016-том с фирмой заключила контракт на сумму 1,49 миллиона рублей администрация Измалковского района Липецкой области.

По договору «Экошлак» оказывала услуги по утилизации промышленных отходов в виде пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов. В 2017 году контракт на вывоз и утилизацию 16 тонн медицинских отходов класса «Б» с фирмой заключил рязанский «1586 Военный клинический госпиталь».

Если на шламонакопитель свозились только ТБО, то куда свозились отходы по данным контрактам? И все ли они шли на еще один полигон «Экошлака» в город Данков Липецкой области, или все же отходы из рязанского госпиталя не увозили за пределы родного региона?

Происки конкурентов

Пожары на турлатовской свалке, пикеты и негативные публикации в СМИ Валерий Деев связывает с происками конкурентов. Вместе с тем имена недоброжелателей Деев не называет, подвергая критике лишь одного активиста — Олега Кабанова. Именно руками последнего, по мнению Валерия Деева, недоброжелатели пытаются навредить репутации «Экошлак».

«Я считаю, что Кабанов — неуравновешенный человек, которого, как Джина выпустили из бутылки, который не имеет ни родины, ни флага. И никакой он не борец за экологию. Он борец за деньги и за счастливое существование. Ему за это платят», — уверен Валерий Деев. В пример он привел ситуацию, когда Кабанов врывался на территорию свалки с топорами и пытался остановить фуру с отходами.

Олег Кабанов рассказал журналисту RZN.info, что является собственником дачи в садоводческом товариществе «Химик-1», которое соседствует с турлатовской свалкой. Кабанов отметил, что без раздумий пошел защищать свою собственность, так как опасается «экологической катастрофы».

«Я прекрасно понимаю, что если эти химикаты уйдут в Оку [вблизи свалки протекает река Листвянка — прим. RZN.info], то будет катастрофа или эпидемия. Моя семья не захотела уезжать из города. И потому я пытаюсь остановить все это, — заявил Кабанов. — Мой риск обоснован. Мои родные решили остаться в своем городе, а значит, я, как и любой житель, обязан защищать свой город».

Завод имени Деева

Предметом конкуренции, по мнению Валерия Деева, стал мусороперерабатывающий завод, построенный компанией «Экошлак». С гордостью он сообщил, что объект обладает мощностью 250 тысяч тонн в год. На предприятии есть отделение пищевых отходов от вторичного сырья, а глубина переработки ТБО составляет 60% (то есть из 100% поступивших отходов больше половины перерабатывается).

«А нам всячески мешают работать. Завод построен и уже три месяца стоит, а запустить мы его не можем», — возмутился Валерий Юрьевич. Он добавил, что стоимость объекта — три с половиной миллиарда рублей. «Из-за этого весь сыр-бор: потому что региональному оператору не надо ничего строить. Все есть и надо это использовать по назначению», — заявил он.

Для запуска завода необходимо получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в Роспотребнадзоре, но надзорный орган отказывает фирме в его выдаче. В результате в июне 2019 года «Экошлак» обратилась в суд с требованием заключение выдать. На момент написания данной публикации окончательное решение суд еще не вынес.

Неэкологичный бизнес с приставкой «ЭКО»

В марте 2011 года суд запретил использовать три сооружения на свалке в качестве полигонов промышленных отходов до получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. В 2010 году аннулирована лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов ООО «Дефа-М». Затем в 2013 году суд аннулировал лицензию фирмы «ВЭСТ», эксплуатирующей шламонакопитель, и признал ее деятельность незаконной.

В 2017 году в выдаче положительного санитарно-эпидемиологического заключения отказали компании «Аква-Р», которая арендовала турлатовский полигон. Фирма также пыталась оспорить решение Росприроднадзора в суде. Но проиграла. Надзорный орган заявил, что в выдаче положительного заключения отказано из-за недостоверности и противоречивости представленных фирмой документов.

Кроме того, в суде Росприроднадзор указал на санитарные нормы, согласно которым объекты на турлатовском полигоне относятся к первому классу и должны располагаться в санитарно-защитной зоне — 1000 метров. Но расстояние от полигона промышленных отходов первого класса опасности и ТБО №1 до ближайшей жилой застройки — поселка Строитель (улицы Качевской, дом №16/1) составляет 850,07 метра, от полигона промышленных отходов первого класса опасности и ТБО №2 — 333,58 метра, от полигона промышленных отходов 1-4 классов опасности №3 — 1379,01 метра.

Росприроднадзор также сослался на результаты лабораторных исследований, сделанные в 2014 году: в районе Турлатово, 1 выявили «чрезвычайно высокое содержание нефтепродуктов, а в лотке для отвода поверхностных вод обнаружили пестициды в концентрациях, превышающих предельные ПДК».

В 2017 году суд пришел к выводу, что передача сооружений, расположенных на месте бывшего «Рязанского химволокна» в аренду или на ином законном основании другим юрлицам для ведения аналогичной деятельности влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и создает угрозу здоровью людей, состоянию и качеству окружающей среды.

К слову, пока предприниматели пытаются отстоять право на запуск мусороперерабатывающего завода, рязанский межрайонный природоохранный прокуратур обратился в суд с заявлением к «Экошлак» и «Экоресурс». Основанием стало несоблюдение ответчиками санитарно-эпидемиологических требований. Заседание состоится 15 октября в Московском районном суде.

Чем на этот раз закончатся судебные разбирательства? Начиная с 2010 года, никому так и не удалось поставить точку в истории с турлатовской свалкой. Она прекращала свою работу лишь на время, а с появлением новой фирмы-однодневки и смены собственника продолжала действовать под пристальным вниманием Деева, под носом у надзорных органов и минприроды, которые выезжают на полигон с проверками лишь при условии общественного резонанса.

Однако и общественность с годами стала более настойчивой и сознательной в своих требованиях, яркий тому пример — запрет уничтожения водоема Дикая утка.

Фото: Юлия Полушина, Олег Кабанов, администрация Рязани