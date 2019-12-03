В Рязани вновь заметили мертвых птиц. На этот раз гибнут снегири

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В Рязани вновь заметили мертвых птиц. На этот раз умирают снегири. Фотографию во вторник, 3 декабря, опубликовали в Telegram-канале RZN.life.
Рязанец рассказал, что сделал снимок в парке Гагарина в Приокском. Еще одна горожанка рассказала, что видела мертвого снегиря в центре города — на улице Грибоедова.
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 в Рязани
Горожане стали жаловаться, что
Столичный орнитолог Владимир Романов вскрыл тушки и пришел к выводу, что те погибли от «гематотропного яда через ингаляционный путь». Он отметил массивные кровоизлияния в мышцах, отек головного мозга. При этом желудки птиц не поражены, что, по мнению эксперта, указывает на
Рязанская ветлаборатория
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.