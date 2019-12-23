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12:54, 23 декабря 2019 353
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Губернатор прокомментировал строительство путепровода в Ряжске

Губернатор прокомментировал строительство путепровода в Ряжске

На пресс-конференции губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал строительство путепровода в Ряжске.

По его словам, инвестор помимо строительства платной дороги должен обеспечить комфортный альтернативный путь для жителей города, которые не могут себе позволить проезд.

«Результаты будут только после строительства путепровода. Зампред правительства Евгений Беленецкий и профильное министерство контролируют это и будут там находиться столько, сколько потребуется. Наша позиция такова, что пока инвестор должен обеспечить комфортный проезд для людей. Мы будем требовать удобного альтернативного проезда, чтобы это была нормальная асфальтовая дорога и пешеходная дорожка. Пока этого не случится — железнодорожный переезд не закроют», — сказал Любимов.

Ранее глава региона обсудил строительство платной дороги с главой Ряжского района. В сети появилась петиция от местных жителей. Прокуратура заявила, что путепровод строится незаконно.


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