Губернатор прокомментировал строительство путепровода в Ряжске

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На пресс-конференции губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал строительство путепровода в Ряжске.
По его словам,
«Результаты будут только после строительства путепровода. Зампред правительства Евгений Беленецкий и профильное министерство контролируют это и будут там находиться столько, сколько потребуется. Наша позиция такова, что пока инвестор должен обеспечить комфортный проезд для людей. Мы будем требовать удобного альтернативного проезда, чтобы это была нормальная асфальтовая дорога и пешеходная дорожка. Пока этого не случится — железнодорожный переезд не закроют», — сказал Любимов.
Ранее глава региона
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