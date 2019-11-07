Прокуратура нашла нарушения в проведении аукционов на строительство ряжского путепровода. Ответ местным жителям прислали в редакцию RZN.info.

По данным надзорного органа, в марте 2019 года администрации Ряжского района и Петровского сельского поселения и ООО «Путепроводы регионов» заключили соглашение о строительстве платного дорожного путепровода общего пользования через железную дорогу.

Администрация района провела торги по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под размещение путепровода, дороги №1 и дороги №2. В результате она заключила договоры аренды с ООО «Путепроводы регионов».

В сообщении говорится, что в связи с нарушениями в процедуре проведения торгов прокуратура готовит иски к администрации района и компании «Путепроводы регионов». Она намерена потребовать признать недействительными результаты открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и сами договоры аренды.

Прокуратура Ряжского района также внесла представление и вынесла два постановления о возбуждении дела по части 10 статьи 7.32.4 КоАП главе района Андрею Насонову.

Документы направили в региональное управление антимонопольной службы.

Кроме того, надзорный орган установил, что администрации Ряжского района и Петровского сельского поселения заключили дополнительное соглашение с ООО «Путепроводы регионов», по которому планируется закрыть переезды на 312-м и 314-м километре.

При этом сроки строительства альтернативной дороги в нем четко не указаны, а говорится лишь о возможной укладке проезда в течение трех лет после закрытия переездов.

«Несвоевременное введение его в эксплуатацию альтернативного проезда является нарушением требований действующего законодательства», — сообщили в прокуратуре.

При этом ранее сообщалось, что альтернативный проезд планируется через поселок Солнце Ряжского района. В местной администрации рассказали, что дорога будет из щебенки и эмульсии. Ее строительство намерены завершить одновременно с путепроводом — до мая 2020 года.

Напомним, о строительстве платного путепровода в Ряжском районе сообщили в феврале 2018 года. В сентябре губернатор обсудил строительство платного путепровода с главой Ряжского района.

Ранее в сети появилась петиция местных жителей, которые протестуют против строительства. Они требуют не перекрывать железнодорожные переезды.