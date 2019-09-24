Любимов обсудил с главой Ряжского района строительство платного путепровода

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Во вторник, 24 сентября, на заседании регионального
Губернатор поручил главе администрации информировать граждан о строительстве и возможностях альтернативного проезда.
Андрей Насонов сообщил о том, что материалы в ближайшее время появятся в местных СМИ и социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Ряжске
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Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.