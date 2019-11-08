Инвестор платного путепровода в Ряжске ответил на замечания прокуратуры. Директор инвестиционной компании ООО «Путепроводы Регионов» Владимир Сопряков заявил, что надзорный орган «поторопился с выводами».

Прокуратура посчитала, что компанией не предусмотрен своевременный срок строительства альтернативной дороги.

Сопряков же сообщил, что грунтовая дорога через поселок Солнце, в силу наличия на ней негабаритного проезда, возводится для удобства проезда легковых машин местных жителей, в частности жителей села Петрово и поселка Солнце, которые в настоящее время ездят по частным сельхозугодьям.

«Альтернативный проезд будет проходить по дорогам общего пользования с твердым покрытием: через переезд в деревне Большая Алешня. Переезд на улице Новоряжская будет сохранен пока он будет востребован жителями микрорайона Железнодорожный города Ряжска», — заявил руководитель инвестиционной компании.

Еще одним выявленным нарушением прокуратура посчитала организацию аукционов по аренде земельных участков под строительство будущего путепровода.

В частности, отсутствие всех необходимых сведений в извещениях о проведении тендеров.

Сопряков поясняет, что, по мнению прокуратуры, в извещениях должна была содержаться информация об ограничениях по строительству из-за расположенных на земельных участках охранных зонах ЛЭП и других коммуникаций.

«При подготовке аукциона необходимую информацию администрация взяла из официально полученной выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а на момент организации аукциона в выписке отсутствовали сведения об ограничениях на строительство объектов и охранные зоны коммуникаций», — пояснил Сопряков.

Он считает, что проект планировки территорий не мог являться официальным источником информации, требуемой в соответствии с пп.4 п. 21 ст.39.11 ЗК РФ, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 1 закона №218-ФЗ «О государственном реестре недвижимости» официальным источником такой информации является только ЕГРН. Наоборот, прокуратура должна была задать вопросы, если бы администрация использовала информацию из Проекта планировки территории, а не из ЕГРН.

Еще одним нарушением при проведении аукционов прокуратура посчитала включение в проекты договоров аренды незаконных, по ее мнению, условий.

«Администрация Ряжского района обязала сторону, заключившую договор аренды, не позднее 15 мая 2019 года предоставить проектную документацию на строительство линейного объекта и положительное заключение на документацию. Мы не считаем, что это нарушением закона, поскольку в соответствии п. 14 ст. з9.8 ЗК РФ в договоре аренды не могут устанавливаться требования, не связанные с предметом договора, а предметом договора являлось предоставление земельного участка именно для строительства линейного объекта, предусмотренного проектом планировки территории. Выставляемые на аукцион земельные участки были сформированы на основании проекта планировки территории для размещения на них линейного объекта, а не зданий и иных сооружений», — отметил собеседник.

В данном случае администрация заинтересована в оперативном строительстве за счет частных инвестиций объекта общего пользования и вправе любыми законными средствами защищать публичный интерес, пояснил директор ООО «Путепроводы Регионов».

По его словам, право администрации отказаться от заключенного договора, предусмотренное пп."е" п. 4.1. проекта договора, обеспечивает защиту публичного интереса от злоупотребления правом со стороны недобросовестных участников аукциона, не собирающихся строить линейный объект, и могло быть реализовано только после заключения договора аренды с победителем аукциона, то есть не могло препятствовать участию в торгах.

В качестве негативного примера Сопряков привел ситуацию с реализацией концессионных соглашений на строительство платной дороги в Наро-Фоминске и платных путепроводов в Московской области, заключенных в 2016—2018 годах (с текстом соглашений можно ознакомиться на сайте Правительства Московской области), сроки проектирования объектов по всем заключенным соглашениям нарушены и складывается впечатление, что инвестор и не планирует их строить, а собирается компенсировать завышенные затраты на подготовку проекта и проектирование за счет публичного партнера, то есть бюджета Московской области.