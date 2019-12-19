Прокуратуру попросили разобраться с уголовным преследованием многодетной матери из Рязанской области

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Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился в прокуратуру с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против многодетной приемной матери из Рязанской области Светланы Соловьевой. Об этом сообщил
Ранее стало известно, что прокурор Сапожковского района Наталья Качанова в декабре 2019 года в пятый раз отменила постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за ложного доноса трех приемных дочерей Светланы Соловьевой.
По словам адвоката Соловьевой, причиной для возобновления уголовного дела стал поданный иск о возмещении морального вреда семье. Также защитник отметила, что после прекращения дела семью начали преследовать: повесили домашнего кота, отравили воду в пруду.
Напомним, всего в семье
Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их
После этого на мать детей
Дети
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.