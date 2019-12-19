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11:38, 19 декабря 2019 424
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Прокуратуру попросили разобраться с уголовным преследованием многодетной матери из Рязанской области 1

Прокуратуру попросили разобраться с уголовным преследованием многодетной матери из Рязанской области

Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился в прокуратуру с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против многодетной приемной матери из Рязанской области Светланы Соловьевой. Об этом сообщил RT.

Ранее стало известно, что прокурор Сапожковского района Наталья Качанова в декабре 2019 года в пятый раз отменила постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за ложного доноса трех приемных дочерей Светланы Соловьевой.

По словам адвоката Соловьевой, причиной для возобновления уголовного дела стал поданный иск о возмещении морального вреда семье. Также защитник отметила, что после прекращения дела семью начали преследовать: повесили домашнего кота, отравили воду в пруду.

Напомним, всего в семье воспитывают девять детей: двоих родных и семерых приемных.

Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их забрали из семьи, но позже дети передумали и захотели вернуться домой.

После этого на мать детей завели дело, которое закрыли. Однако в декабре его вновь возобновили.

Дети записали ролик.


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