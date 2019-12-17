Приемные дети многодетной рязанки, которую вновь обвинили в жестоком обращении, записали ролик

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Приемные дети многодетной рязанки, которую вновь обвини в жестоком обращении, записали ролик. Его опубликовал супруг Светланы Соловьевой 11 декабря.
«Мы устали за год, нам истрепали нервы. Нам очень страшно, мы боимся потерять нашу семью, а самое главное — маму. Прокурор хочет добиться того, чтобы нас отняли», — говорят дети.
Мужчина сообщает, что они сами попросили снять это видео.
По словам адвоката Соловьевой, причиной для возобновления уголовного дела стал поданный иск о возмещении морального вреда семье. Также защитник в беседе с
Напомним, всего в семье
Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их
После этого на мать детей
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.