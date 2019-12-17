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11:56, 17 декабря 2019 437
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Приемные дети многодетной рязанки, которую вновь обвинили в жестоком обращении, записали ролик 1

Приемные дети многодетной рязанки, которую вновь обвинили в жестоком обращении, записали ролик

Приемные дети многодетной рязанки, которую вновь обвини в жестоком обращении, записали ролик. Его опубликовал супруг Светланы Соловьевой 11 декабря.

«Мы устали за год, нам истрепали нервы. Нам очень страшно, мы боимся потерять нашу семью, а самое главное — маму. Прокурор хочет добиться того, чтобы нас отняли», — говорят дети.

Мужчина сообщает, что они сами попросили снять это видео.

По словам адвоката Соловьевой, причиной для возобновления уголовного дела стал поданный иск о возмещении морального вреда семье. Также защитник в беседе с RT отметила, что после прекращения дела семью начали преследовать: повесили домашнего кота, отравили воду в пруду.

Напомним, всего в семье воспитывают девять детей: двоих родных и семерых приемных.

Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их забрали из семьи, но позже дети передумали и захотели вернуться домой.

После этого на мать детей завели дело, которое закрыли. Однако в декабре его вновь возобновили.


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