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14:19, 1 декабря 2019 724
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Рязанский зоолог рассказал о массовой гибели птиц по стране 1

Рязанский зоолог рассказал о массовой гибели птиц по стране

Рязанский зоолог Антон Барановский рассказал RZN.info о массовой гибели птиц по стране.

«У большинства видов птиц репродуктивный потенциал таков, что за летний сезон их численность возрастает в 2-5 раз, а к следующему сезону опять падает, именно в результате высокой смертности. Для птиц естественно обновление популяции за год на 50-80%", — отметил Барановский.

По его словам, причины смерти конкретных птиц могут быть любыми. «Для популяции это не имеет большого значения», — заявил специалист.

Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 нашли больше десяти мертвых чаек, среди которых были серебристые и сизые краснокнижные.

Позже эту ситуацию прокомментировали орнитологи. У некоторых птиц нашли колотые раны.

Ветлаборатория исследовала трупы погибших птиц. По одной из версий, чайки погибли от огнестрельных ранений

Горожане жалуются, что находят мертвых птиц в разных микрорайонах.


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