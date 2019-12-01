Рязанский зоолог рассказал о массовой гибели птиц по стране

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Рязанский зоолог Антон Барановский рассказал RZN.info о массовой гибели птиц по стране.
«У большинства видов птиц репродуктивный потенциал таков, что за летний сезон их численность возрастает в 2-5 раз, а к следующему сезону опять падает, именно в результате высокой смертности. Для птиц естественно обновление популяции за год на 50-80%", — отметил Барановский.
По его словам, причины смерти конкретных птиц могут быть любыми. «Для популяции это не имеет большого значения», — заявил специалист.
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3
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