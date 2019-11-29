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В Рязани нашли несколько десятков мертвых птиц. В пятницу, 29 ноября, в группе «
«Октябрьский городок. 80 птичек! На лету! Дохнут! Птичьих болезней не было выявлено! Почему они гибнут?! Почему молчат о выбросах с рязанских заводов? А? После этих птиц мы пойдем?» — возмущаются в группе.
В комментариях опубликовали видео, снятое неподалеку от «Прио-Лэнда». На ролике видно, что под деревьями лежат тушки птиц.
Часть пользователей предположила, что птицы массово гибнут из-за выбросов с заводов.
«Птицы, видимо, в нашем районе подышат, летят по своим делам и по дороге дохнут. Мозг-то меньше человеческого. Видимо, на такое количества токсинов он не рассчитан», — считает одна из горожанок.
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.