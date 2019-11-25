Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:39, 25 ноября 2019 382
 0    0

Экс-помощнику прокурора Рыбновского района огласили приговор. Он до смерти забил человека на охоте 1

Экс-помощнику прокурора Рыбновского района огласили приговор. Он до смерти забил человека на охоте

Экс-помощнику прокурора Рыбновского района Александру Галкину огласили приговор. Суд признал Галкина и его друга Алексея Воронцова виновными по статье 111 части 4 УК (Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть) и назначил наказание в виде лишения свободы.

Воронцова приговорили к 7 годам лишения свободы, а Галкина — к 11 годам заключения в колонии строго режима. Также суд удовлетворил иск о моральном ущербе в размере 500 тысяч и 1,5 миллиона соответственно.

Адвокат бывшего помощника прокурора Рыбновского района уже обжаловал решение.

Напомним, по версии следствия, в апреле 2018 года на охоте подсудимые избили 60-летнего мужчину, а наутро он скончался.

Воронцов дал признательные показания и выплатил дочери погибшего 400 тысяч рублей за моральный ущерб, а Галкин свою вину не признал.

Обвинительный вердикт Александру Галкину и Алексею Воронцову вынесли присяжные.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 13 ноября 2019 5 554
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
11:28, 11 ноября 2019 3 404
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 15
10:27, 20 ноября 2019 5 715
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
16:27, 11 ноября 2019 1 914
Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики 2
10:11, 20 ноября 2019 3 319
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум