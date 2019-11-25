Экс-помощнику прокурора Рыбновского района огласили приговор. Он до смерти забил человека на охоте

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Экс-помощнику прокурора Рыбновского района Александру Галкину огласили приговор. Суд признал Галкина и его друга Алексея Воронцова виновными по статье 111 части 4 УК (Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть) и назначил наказание в виде лишения свободы.
Воронцова приговорили к 7 годам лишения свободы, а Галкина — к 11 годам заключения в колонии строго режима. Также суд удовлетворил иск о моральном ущербе в размере 500 тысяч и 1,5 миллиона соответственно.
Адвокат бывшего помощника прокурора Рыбновского района уже обжаловал решение.
Напомним, по версии следствия, в апреле 2018 года на охоте подсудимые
Воронцов дал признательные показания и выплатил дочери погибшего 400 тысяч рублей за моральный ущерб, а Галкин свою вину
Обвинительный вердикт Александру Галкину и Алексею Воронцову
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