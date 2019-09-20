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13:35, 20 сентября 2019 242
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Раскрыты подробности убийства на охоте, в котором подозревают зампрокурора Рыбновского района

Раскрыты подробности убийства на охоте, в котором подозревают зампрокурора Рыбновского района

Раскрыты подробности убийства, в котором подозревают бывшего зампрокурора Рыбновского района Александра Галкина. Как пишет портал Sm News, дело продолжают рассматривать в Железнодорожном суде Рязани.

Предполагается, что в апреле 2018 года Галкин и его друг детства Алексей Воронцов до смерти забили 59-летнего мужчину.

Согласно материалам дела, прокурор с пятью приятелями поехали в деревню Крюково Чучковского района на охоту. Они остановились в доме у местного жителя и стали выпивать.

Во время застолья между Галкиным и братом хозяина дома Михаилом произошел конфликт. Михаил попытался ударить прокурора, но не смог.

Подозреваемый, в свою очередь, ударил мужчину в плечо и повалил на землю, несколько раз пнул по бедрам и ягодицам, наступил сапогом на голову и облил водой из ведра.

Потерпевший смог подняться и выбежать на улицу, где его встретил Воронцов. Он сбил Михаила с ног и несколько раз ударил.

«Один из свидетелей видел, как Галкин якобы избивал пьяного мужчину и повторял: „Мразь, мразь, забью!“ От ударов Михаил присел и закрыл голову руками, но прокурор не унимался. По словам родного брата погибшего, прокурор нанес не менее 20 ударов», — говорится в сообщении.

Когда потерпевший поднялся и вернулся в дом, зампрокурора последовал за ним и еще дважды ударил в грудь.

На предварительном следствии Галкин не признал свою вину и заявил, что погибший «вел себя неадекватно, постоянно твердил о каких-то призраках». Кроме того, по его словам, больше к смерти Михаила причастен Воронцов, который частично признал вину.

«Воронцов не отрицает, что сделал подсечку убегавшему Михаилу и несколько раз ударил его ногами. В то же время он прекрасно видел, как Галкин бил ногами стоявшего на коленях Михила. Удары были сильными — и в голову, и в туловище», — сообщает Sm News.

В материалах дела также значится, что отец Галкина попросил сожительницу Воронцова о встрече и предложил сделку. По ее условиям Воронцов должен был взять на себя всю вину и получить в награду квартиру в Рязани.

Однако женщина отказалась от предложения.

В настоящее время судебное следствие завершается.


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