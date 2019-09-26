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13:39, 26 сентября 2019 215
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Присяжные вынесли вердикт бывшему помощнику прокурора, убившему человека на охоте

Присяжные вынесли вердикт бывшему помощнику прокурора, убившему человека на охоте

Присяжные вынесли обвинительный вердикт бывшему помощнику прокурора Рыбновского район Александру Галкину и его другу Алексею Воронцову. Заседание прошло в среду, 25 сентября, в Железнодорожном райсуде, пишет «Новая газета».

Подсудимых признали виновными в том, что они избили 59-летнего мужчину, который скончался от полученных травм. Ожидать приговора Галкин и Воронцов будут в СИЗО.

Ранее мы публиковали подробности убийства, произошедшего на охоте.


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