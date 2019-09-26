Присяжные вынесли вердикт бывшему помощнику прокурора, убившему человека на охоте

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Присяжные вынесли обвинительный вердикт бывшему помощнику прокурора Рыбновского район Александру Галкину и его другу Алексею Воронцову. Заседание прошло в среду, 25 сентября, в Железнодорожном райсуде, пишет «
Подсудимых признали виновными в том, что они избили 59-летнего мужчину, который скончался от полученных травм. Ожидать приговора Галкин и Воронцов будут в СИЗО.
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