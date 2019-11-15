Экс-помощник прокурора Рыбновского района отказался выплатить моральный вред дочери забитого до смерти охотника

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 15 ноября, завершилось судебное следствие в отношении бывшего помощника прокурора Рыбновского района Александра Галкина и его друга Алексея Воронцова.
По
Воронцов дал признательные показания и выплатил дочери погибшего 400 тысяч рублей за моральный ущерб, а Галкин свою вину не признал
В ходе заседания дочь погибшего подала иск на возмещение морального ущерба с Галкина в размере миллиона рублей.
«Исковое заявление не признаю. Считаю себя невиновным и хотелось бы послушать чем мотивирована сумма, ведь Воронцов выплатил всего 400 тысяч», — заявил Галкин в ходе заседания.
Кроме дочери, иск подал брат погибшего на взыскание с подсудимых по 500 тысяч.
Галкин вновь иск не признал, а Воронцов согласился выплатить деньги.
Напомним, присяжные уже
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДепутаты владимирского заксобрания встретились с коллективом станции скорой помощи
|
cледующая новость →В воронежском Калаче задержали подозреваемого в убийстве женщины
В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.