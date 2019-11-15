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13:37, 15 ноября 2019 540
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Экс-помощник прокурора Рыбновского района отказался выплатить моральный вред дочери забитого до смерти охотника

Экс-помощник прокурора Рыбновского района отказался выплатить моральный вред дочери забитого до смерти охотника

В пятницу, 15 ноября, завершилось судебное следствие в отношении бывшего помощника прокурора Рыбновского района Александра Галкина и его друга Алексея Воронцова.

По версии следствия, в апреле 2018 года на охоте подсудимые избили 60-летнего мужчину, а наутро он скончался.

Воронцов дал признательные показания и выплатил дочери погибшего 400 тысяч рублей за моральный ущерб, а Галкин свою вину не признал

В ходе заседания дочь погибшего подала иск на возмещение морального ущерба с Галкина в размере миллиона рублей.

«Исковое заявление не признаю. Считаю себя невиновным и хотелось бы послушать чем мотивирована сумма, ведь Воронцов выплатил всего 400 тысяч», — заявил Галкин в ходе заседания.

Кроме дочери, иск подал брат погибшего на взыскание с подсудимых по 500 тысяч.

Галкин вновь иск не признал, а Воронцов согласился выплатить деньги.

Напомним, присяжные уже вынесли обвинительный вердикт Александру Галкину и Алексею Воронцову. Приговор огласят позже.


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