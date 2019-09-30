В Рязани простились с убитым бизнесменом Алексеем Громовым

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 30 сентября, в Рязани простились с бизнесменом Алексеем Громовым, которого
Попрощаться с предпринимателем и возложить цветы пришли родственники, друзья, коллеги и подчиненные.
Напомним, 39-летний Алексей Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу.
Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище
© RZN.info
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