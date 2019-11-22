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Арестованы убийцы рязанского бизнесмена Алексея Громова, пишет «
По данным СМИ, задержаны пять человек: двое исполнителей, двое посредников и один заказчик.
«Исполнители и посредники — иногородние, заказчик — из ближайшего окружения Громова», — говорится в сообщении.
Напомним, тело бизнесмена с
Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу.
С бизнесменом
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