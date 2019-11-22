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16:48, 22 ноября 2019 630
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Арестованы убийцы рязанского бизнесмена Громова — СМИ

Арестованы убийцы рязанского бизнесмена Громова — СМИ

Арестованы убийцы рязанского бизнесмена Алексея Громова, пишет «Своя колокольня».

По данным СМИ, задержаны пять человек: двое исполнителей, двое посредников и один заказчик.

«Исполнители и посредники — иногородние, заказчик — из ближайшего окружения Громова», — говорится в сообщении.

Напомним, тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище нашли в машине около Спасска в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу.

С бизнесменом простились 30 сентября. Стали известны подробности убийства.


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