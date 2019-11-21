Цена медсправок для рязанских водителей увеличится, несмотря на уступки Минздрава

Вечером в четверг, 21 ноября, в очереди к рязанскому наркологу за медсправкой осталось около 150 водителей. Отметим, что после полудня в списке зарегистрировавшихся было около тысячи человек.

Рязанцы рассказали, что врачи выходили к ним на улицу пообщаться и рассказывали, как власти отреагировали на подорожание справки, а также о том, что федеральный Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра. Водители же расходиться не стали. Некоторые из них заявили, что они потеряли целый день, стоя в очереди.

Однако завотделением рязанской наркологии Андрей Тарасов подчеркнул, что даже если решение федерального Минздрава верно, то обольщаться рано.

«Несмотря на то, что поправку в приказ 334Н, которая должна вступить в силу завтра с утра, отменили, мы не можем завтра людям выдавать справки „по старой цене“. Отмену поправок должны зарегистрировать в Минюсте, а она по закону вступит в силу через десять суток с момента регистрации», — пояснил врач.

Таким образом, с пятницы, 22 ноября медсправки рязанские водители будут получать уже по повышенной цене.

Инвалид второй группы, водитель-профессионал Михаил Тюрин рассказал РЗН. инфо, что на свою пенсию справку не потянул бы: «Моя пенсия 12 300 рублей, справка стоит 6 800. Пять тысяч я бы отдал за квартиру и как мне жить дальше?».

Напомним, цены на медсправки для водителей планировали поднять с 22 ноября. В нескольких регионах страны к наркологам выстроились очереди , наркодиспансерам даже пришлось изменить время работы , чтобы принять больше людей.

Позже стало известно, что Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей.