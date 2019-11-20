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22:15, 20 ноября 2019 365
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Варламов привел Любимову в пример Иркутск

Варламов привел Любимову в пример Иркутск

Блогер Илья Варламов обратился к губернатору Николаю Любимову с призывом обратить внимание на опыт Иркутска в сохранении деревянной застройки города. Об этом он заявил в новом ролике, опубликованном на YouTube.

Варламов подчеркнул, что во многих городах России не сохраняют деревянную архитектуру и назвал Иркутск единственным городом, где историческое наследие не только сохраняют, но и делают его коммерчески выгодным.

«Иркутск — суперинтересен. Я рекомендую всем мэрам, у кого в городе есть деревянное наследие, приезжать в Иркутск. Особенно это касается Рязани», — сказал блогер.

Напомним, Варламов раскритиковал Рязань после визита в начале октября 2019 года. По его словам, город превращают в «рядовую вычурную замухрышку».

Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер заявил, что «губернатор Рязанской области ненавидит его и Рязань». Позже Варламов записал видеообращение к рязанским властям и ответил на оскорбления рязанцев.


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