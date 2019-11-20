Варламов привел Любимову в пример Иркутск

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Блогер Илья Варламов обратился к губернатору Николаю Любимову с призывом обратить внимание на опыт Иркутска в сохранении деревянной застройки города. Об этом он заявил в новом ролике, опубликованном на YouTube.
Варламов подчеркнул, что во многих городах России не сохраняют деревянную архитектуру и назвал Иркутск единственным городом, где историческое наследие не только сохраняют, но и делают его коммерчески выгодным.
«Иркутск — суперинтересен. Я рекомендую всем мэрам, у кого в городе есть деревянное наследие, приезжать в Иркутск. Особенно это касается Рязани», — сказал блогер.
Напомним, Варламов
Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер
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