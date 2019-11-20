Кто травит жителей Песочни? В облдуме обсудили проблему загрязнения воздуха в городе

В облдуме во время правительственного часа обсудили проблему загрязнения воздуха в Рязани. В среду, 20 ноября, с докладом на тему экологического надзора выступил заместитель руководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Виктор Барабаш.

Он рассказал, что управление регулярно проводит рейды, в том числе в ночное время, с привлечением региональной лаборатории ЦЛАТИ. Исследуется содержание в воздухе аммиака, сероводорода, фенола, формальдегида, диоксида серы, предельных углеводородов. По его словам, за прошедшие месяцы 2019 года превышение ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.

Докладчик рассказал, что повышенное внимание уделяется деятельности крупнейших предприятий региона, таких как «Завод ТЕХНО», АО «РНПК», КПВР «Сплав», в зоне влияния которых находится микрорайон Дашково-Песочня. Он отметил, что одним из источников загрязнений атмосферного воздуха Рязани считаются очистные сооружения АО «РНПК».

В июле во время плановой выездной проверки лабораториявзяла пробы промышленных выбросов как на основной промышленной площадке, так и на очистных сооружениях предприятия. По результатам исследований выявили превышения выбросов в атмосферу по сероводороду.

Сергей Пупков задал прямой вопрос: кто травит жителей Песочни? «Это началось не вчера, не месяц и не год назад. И ответов все нет до сих пор», — возмутился депутат.

Виктор Барабаш отметил, что на очистные сооружения уходит 85% городских стоков, которые становятся причиной появления неприятного запаха. «Это суммарные выбросы. У нас есть окружная дорога. Диоксида серы очень много от автомобилей и только увеличивается», — добавил он.

Зампредседателя облдумы Александр Шевырев рассказал, что в октябре состоялась встреча рабочей группы, возглавляемой губернатором. «Практически вся встреча, около двух часов, была посвящена экологии Дашково-Песочни. Заслушали и правительство, и город, и все надзорные органы, — сказал Шевырев. — Я думаю, что в ближайшее время должно быть комплексное заключение и комплексное решение. Там много нюансов».

В докладе также отмечался надзор за соблюдением водоохранного законодательства. Барабаш рассказал, что очистные сооружения нефтеперерабатывающей компании очищают сточные воды как самого предприятия, так и стоков города. Плановая проверка показала, что сточные воды сбрасываются в реку Листвянка. Результаты исследования отобранных проб воды показали превышение фактических концентраций загрязняющих веществ по меди, нефтепродуктам, цинку, железу.

«Также отмечено негативное влияние на качество реки Листвянка по нефтепродуктам. Результаты проводимого предприятием производственного контроля также показали превышения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, выше установленных нормативов», — добавил замглавы Приокского межрегионального управления Росприроднадзора. За нарушения предприятию выписали штраф.

Барабаш отметил, что немало жалоб поступало на загрязнение реки Рака. Результаты лабораторных исследований проб воды показали превышения по ион аммонию и нитрит-иону. Напомним, ранее рязанцы пожаловались на побелевшую воду и массовую гибель рыбы в реке Рака. Минприроды объяснили причину . Позднее опубликовали кадры с территории завода, загрязнившего реку.