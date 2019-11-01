В минприроды объяснили, почему в рязанской реке побелела вода

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В рязанском минприроды
Отмечается, что предприятие относится к I категории и подлежит федеральному экологическому надзору. О нарушениях проинформировали Приокское управление Росприроднадзора по региону, а также Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Ранее горожане опубликовали в соцсети фото реки с водой неестественного цвета. На одном из снимков видно мертвую рыбу. По словам автора фото, загрязнен участок реки между селом Болошнево и поселком Листвянка.
Отметим, что этим летом в реке дважды массово
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.