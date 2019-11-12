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15:04, 12 ноября 2019 544
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Появились кадры с территории закрытого рязанского завода, загрязнявшего реку

Появились кадры с территории закрытого рязанского завода, загрязнявшего реку

Природоохранная прокуратура Рязанской области предоставила телекомпании «Город» кадры с территории «Ветеринарно-санитарного утилизационного завода». Предприятие закрыли на 60 суток из-за нарушения санитарных правил.

Ранее в минприроде заявили, что «Ветсанутильзавод» загрязняет реку Рака. В конце октября рязанцы жаловались на побелевшую воду.


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