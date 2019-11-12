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Фото: Pixabay.com
В биофармацевтической компании «Форт», сбрасывающей сточные воды в реку Листвянка, прошла внеплановая проверка, региональное минприроды нашло превышение ПДК загрязняющих веществ в водоеме в 15 раз. Об этом
Во время внеплановой выездной проверки 23 октября специалисты отобрали пробы сточной воды на выпуске и в реке Листвянка в 500 метрах выше и ниже выпуска на нефтепродукты, АПАВ, БПК-5, жиры.
Результаты исследований показали, что концентрации загрязняющих веществ превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения по биологической потребности в кислороде в 15 раз, нефтепродуктам — в 14,2 раза, ПАВ — в 2,6 раза. Содержание жиров, сброс которых в водный объект запрещен, — 1,85 мг/л.
«Ухудшения качества воды в водоеме с учетом погрешности измерения нет», — отметили в минприроды.
По итогам проверки ООО «Форт» привлекут к административной ответственности.
Напомним, ранее рязанец
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