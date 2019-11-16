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20:11, 16 ноября 2019 410
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Упавший под Рязанью военный беспилотник эвакуировали

Упавший под Рязанью военный беспилотник эвакуировали

Упавший под Рязанью военный беспилотник эвакуировали. Об этом ТАСС сообщил секретарь губернатора Денис Арапов.

Как уточнил мужчина, беспилотник «Орион» ждали в аэропорту Протасово представители спецслужб, но он разбился.

Напомним, беспилотный летательный аппарат «Орион» упал в субботу, 16 ноября, в 13:00 в поселке Листвянка рядом с жилыми домами. Никто не пострадал.

По данным Московского межрайонного управления СК на транспорте, беспилотник совершал испытательный полет. По предварительной версии, у него отказала техника.

После падения беспилотника начали расследование. Содействовать ему будет компания «Кронштадт», которая разрабатывает и производит аппараты.

Справка:

БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны с 2011 года. Осенью поступил в опытную эксплуатацию.

Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.

Фото Олега Кондратова


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