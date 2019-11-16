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Упавший под Рязанью военный беспилотник эвакуировали. Об этом
Как уточнил мужчина, беспилотник «Орион» ждали в аэропорту Протасово представители спецслужб, но он разбился.
Напомним, беспилотный летательный аппарат «Орион» упал в субботу, 16 ноября, в 13:00 в поселке Листвянка рядом с жилыми домами. Никто
По данным Московского межрайонного управления СК на транспорте, беспилотник совершал испытательный полет. По
После падения беспилотника
Справка:
БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны с 2011 года. Осенью поступил в опытную эксплуатацию.
Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.
Фото Олега Кондратова
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.