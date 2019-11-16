После падения военного беспилотника под Рязанью начали расследование

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После падения военного беспилотника «Орион» под Рязанью начали расследование. Содействовать ему будет компания «Кронштадт», которая разрабатывает и производит аппараты, передает
В субботу, 16 ноября, в 13:00 в поселке Листвянка рядом с жилыми домами
Справка:
БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны России с 2011 года. Этой осенью поступил в опытную эксплуатацию.
Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.
Фото Олега Кондратова
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