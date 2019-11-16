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18:22, 16 ноября 2019 381
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После падения военного беспилотника под Рязанью начали расследование

После падения военного беспилотника под Рязанью начали расследование

После падения военного беспилотника «Орион» под Рязанью начали расследование. Содействовать ему будет компания «Кронштадт», которая разрабатывает и производит аппараты, передает ТАСС.

В субботу, 16 ноября, в 13:00 в поселке Листвянка рядом с жилыми домами упал беспилотный летательный аппарат «Орион». Никто не пострадал.

Справка:

БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны России с 2011 года. Этой осенью поступил в опытную эксплуатацию.

Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.

Фото Олега Кондратова


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