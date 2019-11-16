Названа предварительная причина падения военного беспилотника под Рязанью

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Следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев назвал предварительную причину падения военного беспилотника под Рязанью. По его словам, могла отказать техника, передает
Как уточнил Бубенев, беспилотник «Орион» выполнял испытательный полет. Он добавил, что проблемы начались до посадки.
«Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер», — сказал следователь.
Напомним, беспилотный летательный аппарат «Орион» упал в субботу, 16 ноября, в 13:00 в поселке Листвянка рядом с жилыми домами. Никто
После падения беспилотника
Справка:
БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны с 2011 года. Осенью поступил в опытную эксплуатацию.
Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.
Фото Олега Кондратова
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