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При крушении военного беспилотника под Рязанью никто не пострадал. Об этом RZN.info собщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ на транспорте Сергей Бубенев.
В субботу, 16 ноября, в 13:00 в поселке Листвянка рядом с жилыми домами
«Крушение произошло на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители. Чудом никто не погиб», — рассказал очевидец.
Справка:
БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны России с 2011 года. Этой осенью поступил в опытную эксплуатацию.
Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.
Фото Олега Кондратова
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