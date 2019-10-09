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Николай Любимов поблагодарил тех, кто нашел убийцу ветерана и его супруги. На своей странице во «ВКонтакте» утром в среду, 9 октября, рязанский губернатор
«Друзья, спасибо каждому, кто откликнулся, кто не остался в стороне. Виновные в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены найдены», — сообщил глава региона.
По словам губернатора, рязанцы вскоре узнают подробности резонансного дела.
Напомним, тела погибших нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
С Павлом и Риммой Макеевыми
Генпрокурора России
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
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