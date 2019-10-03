В Рязани ищут водителей, проживающих рядом с домом, в котором убили ветерана и его супругу

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В Рязани ищут владельцев автомобилей с видеорегистраторами, которые находились в районе улиц Новаторов, Костычева, Птицеводов, Зафабричной с 20 по 27 сентября 2019 года. Об этом сообщила
Видеозаписи необходимы следователям для расследования убийства ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы.
Всех, у кого сохранились видеозаписи, попросили обращаться в отдел криминалистики следственного управления по телефонам:
Напомним, тела ветеранов
Генпрокурора России
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.