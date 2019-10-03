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16:14, 3 октября 2019 127
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В Рязани ищут водителей, проживающих рядом с домом, в котором убили ветерана и его супругу

В Рязани ищут водителей, проживающих рядом с домом, в котором убили ветерана и его супругу

В Рязани ищут владельцев автомобилей с видеорегистраторами, которые находились в районе улиц Новаторов, Костычева, Птицеводов, Зафабричной с 20 по 27 сентября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Видеозаписи необходимы следователям для расследования убийства ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы.

Всех, у кого сохранились видеозаписи, попросили обращаться в отдел криминалистики следственного управления по телефонам: 8 (4912) 21-81-69, +7 (910) 904-11-75.

Напомним, тела ветеранов нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). С Павлом и Риммой Макеевыми простились в воскресенье, 29 сентября.

Генпрокурора России попросили проконтролировать расследование убийства.


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