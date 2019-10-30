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Школу в Лесопарке готовы построить к 2022 году. Об этом в среду, 30 октября, сообщила и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Валентина Русакова.
«По планировке и коммуникациям участок подходит для строительства, поэтому предлагаю убрать амбиции подальше подумать о жителях микрорайона Кальное», — заявила Русакова в присутствии депутатов гордумы и общественников.
Представители мэрии сообщили, что району требуется 3,5 тысячи мест, однако в Кальном работает одна школа №73, которая вдвое переполнена.
Стоимость объекта оценили в миллиард рублей, еще около 50 миллионов потребуется на подсыпку грунта и коммуникации.
В мэрии заверили, что снос деревьев в Лесопарке не планируется.
Напомним, мэрия
Ранее рязанцы
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