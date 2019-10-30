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11:59, 30 октября 2019 227
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Школу в Лесопарке готовы построить к 2022 году 1

Школу в Лесопарке готовы построить к 2022 году

Школу в Лесопарке готовы построить к 2022 году. Об этом в среду, 30 октября, сообщила и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Валентина Русакова.

«По планировке и коммуникациям участок подходит для строительства, поэтому предлагаю убрать амбиции подальше подумать о жителях микрорайона Кальное», — заявила Русакова в присутствии депутатов гордумы и общественников.

Представители мэрии сообщили, что району требуется 3,5 тысячи мест, однако в Кальном работает одна школа №73, которая вдвое переполнена.

Стоимость объекта оценили в миллиард рублей, еще около 50 миллионов потребуется на подсыпку грунта и коммуникации.

В мэрии заверили, что снос деревьев в Лесопарке не планируется.

Напомним, мэрия отказалась от возведения школы на месте ручья Быстрец и вернулась к идее строительства в Лесопарке.

Ранее рязанцы выступили против строительства школы в Лесопарке. Активисты предложили снести «Водоканал» и построить на его месте школу.


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