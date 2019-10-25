Активисты ОНФ выступили против строительства школы в Лесопарке

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили обращения в Рязанскую гордуму и горадминистрацию с просьбой приостановить работу по изменению Генплана Рязани для строительства школы на 1 100 мест в Лесопарке, сообщили в пресс-службе ОНФ.
По пути из Кального в Лесопарк ученики должны будут пересекать шоссе с шестиполосным движением.
Кроме того, предполагаемое место строительства школы в период активного таяния снега находится в зоне возможного затопления паводковыми водами.
Чтобы исключить воздействие паводка, потребуются работы по изменению ландшафта, что может привести к нарушению естественного баланса рекреационной зоны, отмечают общественники.
Напомним, ранее мэрия хотела
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