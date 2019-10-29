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Рязанские активисты предложили снести «Водоканал» и построить на его месте школу. С таким предложением выступило региональное отделение ВООПИиК на своей странице «
Градозащитники сообщили, что строительство школы в Лесопарке на месте стрельбища лучников запрещено.
По их словам, участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта и зоне регулирования насаждений и сооружений. На территории разрешена застройка не выше десяти метров. С учетом насыпного грунта, высота здания превысит допустимую норму.
В качестве альтернативы они предложили расположить школу в Кальном на месте производственной базы и административного здания «Водоканала». Участок имеет площадь 1,7 гектара.
В свою очередь «Водоканал» они намерены перевести в Горрощу на место бывшего троллейбусного депо.
«Детям не придется по пути в школу пресекать транспортные магистрали с интенсивным движением. Возле школы будет остановка общественного транспорта», — говорится в сообщении.
Напомним, мэрия
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