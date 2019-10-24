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Проект строительства школы в Лесопарке не стали дорабатывать. Об этом в четверг, 24 октября, на заседании градостроительного комитета сообщил и.о. архитектора Рязани Роман Шашкин.
Планируется превод участка в Лесопарке площадью 27 тысяч квадратных метров из городских лесов в зону для строительства школы на 1 100 мест по типовому проекту.
Ранее вопрос
Шашкин заявил, что все «высказывания и доводы против не нашли подтверждения нарушения требований законодательства».
На территории находится площадка для стреьбы из лука и арбалета, которая, по мнению Шашкина, небезопасна.
Депутаты обсудили транспортную доступность и безопасность расположения школы на участке.
И.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин заверил, что «в ближайшей перспективе» планируется строительство
Депутаты поддержали изменения в генплане. Окончательное решение примут на основном заседании гордумы.
Напомним, ранее мэрия
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