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14:11, 24 октября 2019 113
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Проект строительства школы в Лесопарке не стали дорабатывать

Проект строительства школы в Лесопарке не стали дорабатывать

Проект строительства школы в Лесопарке не стали дорабатывать. Об этом в четверг, 24 октября, на заседании градостроительного комитета сообщил и.о. архитектора Рязани Роман Шашкин.

Планируется превод участка в Лесопарке площадью 27 тысяч квадратных метров из городских лесов в зону для строительства школы на 1 100 мест по типовому проекту.

Ранее вопрос обсуждался на публичных слушаниях, на которых участники проголосовали против проекта, после чего его отправили на доработку.

Шашкин заявил, что все «высказывания и доводы против не нашли подтверждения нарушения требований законодательства».

На территории находится площадка для стреьбы из лука и арбалета, которая, по мнению Шашкина, небезопасна.

Депутаты обсудили транспортную доступность и безопасность расположения школы на участке.

И.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин заверил, что «в ближайшей перспективе» планируется строительство надземного перехода через Окское шоссе. Также он пообещал обеспечить дополнительным транспортом район, если это потребуется.

Депутаты поддержали изменения в генплане. Окончательное решение примут на основном заседании гордумы.

Напомним, ранее мэрия передумала строить школу в Кальном из-за непригодности участка.


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