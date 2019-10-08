Илья Варламов прогулялся по осенней Рязани и прочитал Есенина

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Во вторник, 8 октября, блогер Илья Варламов приехал в Рязань. В своем Instagram он поделился с подписчиками Stories видами осеннего города.
Варламов побывал на заводе «Технониколь». Он погулял в центре Рязани: по улицам Вознесенской, Щедрина и Соборной.
«Знаменитые рязанские контрасты: была хорошая, красивая Рязань, а стало не пойми что», — сказал блогер, указывая на старый деревянный дом на улице Щедрина и соседствующую с ней многоэтажку.
Около кремля он прочитал стихотворение Сергей Есенина «Гой ты, Русь моя родная…». Кроме того, Варламов спросил у рязанцев, где «самые адские многоэтажки» и в каком ресторане лучше поужинать.
Ранее Илья Варламов уже
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