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20:45, 8 октября 2019 116
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Илья Варламов прогулялся по осенней Рязани и прочитал Есенина

Илья Варламов прогулялся по осенней Рязани и прочитал Есенина

Во вторник, 8 октября, блогер Илья Варламов приехал в Рязань. В своем Instagram он поделился с подписчиками Stories видами осеннего города.

Варламов побывал на заводе «Технониколь». Он погулял в центре Рязани: по улицам Вознесенской, Щедрина и Соборной.

«Знаменитые рязанские контрасты: была хорошая, красивая Рязань, а стало не пойми что», — сказал блогер, указывая на старый деревянный дом на улице Щедрина и соседствующую с ней многоэтажку.

Около кремля он прочитал стихотворение Сергей Есенина «Гой ты, Русь моя родная…». Кроме того, Варламов спросил у рязанцев, где «самые адские многоэтажки» и в каком ресторане лучше поужинать.

Ранее Илья Варламов уже обвинял главу Рязани Владислава Фролова в «уничтожении» города, критиковал отсутствие «зебры» в центре города и новый сквер в Михайлове, а также «евроремонт» в бывшем рязанском «Доме книги».


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