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17:12, 17 октября 2019 160
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Перевод студентов и преподавателей института культуры в РГУ обсудит специальная комиссия

Перевод студентов и преподавателей института культуры в РГУ обсудит специальная комиссия

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Перевод студентов и преподавателей института культуры в РГУ обсудит специальная комиссия. Об этом в четверг, 17 октября, во время публичного отчета сообщил министр культуры Виталий Попов.

По его словам, в комиссию войдут представители областного минкульта и минобразования, РГУ имени Есенина. Комиссия проведет совещание, на котором обсудит сохранение всех специальностей института культуры в регионе.

Напомним, в среду, 16 октября, в Рязани закрыли филиал Московского института культуры. О закрытии вуза стало известно в начале сентября. Рязанцы пытались спасти филиал и создали петицию против его ликвидации, а студенты записали видеообращение к Мединскому.

Московский институт пообещал обеспечить студентов рязанского филиала общежитием.


© RZN.info

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