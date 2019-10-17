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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Перевод студентов и преподавателей института культуры в РГУ обсудит специальная комиссия. Об этом в четверг, 17 октября, во время публичного отчета сообщил министр культуры Виталий Попов.
По его словам, в комиссию войдут представители областного минкульта и минобразования, РГУ имени Есенина. Комиссия проведет совещание, на котором обсудит сохранение всех специальностей института культуры в регионе.
Напомним, в среду, 16 октября, в Рязани закрыли филиал Московского института культуры. О закрытии вуза
Московский институт
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