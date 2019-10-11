Бабушка Максима Куприна, которого подозревают в убийстве ветерана Павла Макеева и его супруги Риммы, поделилась воспоминаниями о внуке. Она рассказала РИА Новости , что молодой человек родился в Казахстане.

Когда Куприну было семь лет, умерла его мать. После этого он вместе с отцом переехал в Россию, они поселились в селе Гремяки Пронского района.

«Учился внук слабо, окончил девять классов и, не получив специальности, устроился на работу в соседнем поселке Малинищи. Работал где придется», — отметила собеседница.

По ее словам, подростком Максим вел себя прилично и даже помогал пожилым людям, но не всегда бескорыстно. Когда учился в девятом классе, украл у знакомой пожилой женщины две тысячи рублей. В полицию потерпевшая не обращалась, потому что бабушка Куприна возместила ущерб.

Около полутора лет назад Максим переехал в Рязань, стал ходить по квартирам и предлагать купить посуду.

«После переезда в город Максима словно подменили: покрасил волосы, сделал татуировку, а затем и вовсе перестал общаться с родственниками. В последний раз я его видела в мае. Он рассказывал, что снимает с кем-то квартиру», — вспомнила пенсионерка.

Она также добавила, что к уголовной ответственности ее внук не привлекался. Однако по версии следствия, молодого человека судили за кражу .

Ранее воспоминаниями о Максиме Куприне также поделились его учительница и односельчанка.

Напомним, рязанца подозревают в убийстве ветерана с супругой, тела которых обнаружили 26 сентября в их квартире. По версии следствия, обвиняемый забил их молотком и забрал семь тысяч рублей.