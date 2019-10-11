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Бабушка Максима Куприна, которого подозревают в убийстве ветерана Павла Макеева и его супруги Риммы, поделилась воспоминаниями о внуке. Она рассказала
Когда Куприну было семь лет, умерла его мать. После этого он вместе с отцом переехал в Россию, они поселились в селе Гремяки Пронского района.
«Учился внук слабо, окончил девять классов и, не получив специальности, устроился на работу в соседнем поселке Малинищи. Работал где придется», — отметила собеседница.
По ее словам, подростком Максим вел себя прилично и даже помогал пожилым людям, но не всегда бескорыстно. Когда учился в девятом классе, украл у знакомой пожилой женщины две тысячи рублей. В полицию потерпевшая не обращалась, потому что бабушка Куприна возместила ущерб.
Около полутора лет назад Максим переехал в Рязань, стал ходить по квартирам и предлагать купить посуду.
«После переезда в город Максима словно подменили: покрасил волосы, сделал татуировку, а затем и вовсе перестал общаться с родственниками. В последний раз я его видела в мае. Он рассказывал, что снимает с кем-то квартиру», — вспомнила пенсионерка.
Она также добавила, что к уголовной ответственности ее внук не привлекался. Однако по версии следствия, молодого человека
Ранее воспоминаниями о Максиме Куприне также
Напомним, рязанца подозревают в убийстве ветерана с супругой, тела которых
В настоящее время Куприн
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