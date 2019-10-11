Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:28, 11 октября 2019 265
 0    0

«Учился слабо, работал где придется» — бабушка подозреваемого в убийстве ветерана о внуке

«Учился слабо, работал где придется» — бабушка подозреваемого в убийстве ветерана о внуке

Бабушка Максима Куприна, которого подозревают в убийстве ветерана Павла Макеева и его супруги Риммы, поделилась воспоминаниями о внуке. Она рассказала РИА Новости, что молодой человек родился в Казахстане.

Когда Куприну было семь лет, умерла его мать. После этого он вместе с отцом переехал в Россию, они поселились в селе Гремяки Пронского района.

«Учился внук слабо, окончил девять классов и, не получив специальности, устроился на работу в соседнем поселке Малинищи. Работал где придется», — отметила собеседница.

По ее словам, подростком Максим вел себя прилично и даже помогал пожилым людям, но не всегда бескорыстно. Когда учился в девятом классе, украл у знакомой пожилой женщины две тысячи рублей. В полицию потерпевшая не обращалась, потому что бабушка Куприна возместила ущерб.

Около полутора лет назад Максим переехал в Рязань, стал ходить по квартирам и предлагать купить посуду.

«После переезда в город Максима словно подменили: покрасил волосы, сделал татуировку, а затем и вовсе перестал общаться с родственниками. В последний раз я его видела в мае. Он рассказывал, что снимает с кем-то квартиру», — вспомнила пенсионерка.

Она также добавила, что к уголовной ответственности ее внук не привлекался. Однако по версии следствия, молодого человека судили за кражу.

Ранее воспоминаниями о Максиме Куприне также поделились его учительница и односельчанка.

Напомним, рязанца подозревают в убийстве ветерана с супругой, тела которых обнаружили 26 сентября в их квартире. По версии следствия, обвиняемый забил их молотком и забрал семь тысяч рублей.

В настоящее время Куприн под стражей, расследование продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
О Макгрегоре, «Лионе» и прыжке с парашютом. Рязанская футболистка Елизавета Лазарева дала интервью для РФС

О Макгрегоре, «Лионе» и прыжке с парашютом. Рязанская футболистка Елизавета Лазарева дала интервью для РФС

17-летняя нападающая «Рязани-ВДВ» рассказала о дебюте в Лиге чемпионов, секции тхэквондо и поддержке на поле.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 3 466
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
14:30, 29 сентября 2019 19 530
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
16:28, 29 сентября 2019 3 955
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 8
16:23, 28 сентября 2019 2 756
В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе 1
20:49, 28 сентября 2019 1 708
Артемий Лебедев рассказал, как 15 лет назад работал в Рязанской области 2
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 11.10.2019
Архив голосований
Форум