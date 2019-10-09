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13:38, 9 октября 2019 417
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Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник

Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник

Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

По уточненным данным, неизвестный пришел в квартиру к пенсионерам, сначала напал с молотком на мужчину, который сидел в комнате.

После этого пошел он пошел на кухню и ударил по голове молотком женщину. При этом злоумышленник взял семь тысяч рублей и покинул место преступления.

После убийца выбросил молоток рядом с домом пенсионеров.

Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях.

Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством ветерана и его супруги


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