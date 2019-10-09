Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник

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Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
По уточненным данным, неизвестный пришел в квартиру к пенсионерам, сначала напал с молотком на мужчину, который сидел в комнате.
После этого пошел он пошел на кухню и ударил по голове молотком женщину. При этом злоумышленник взял семь тысяч рублей и покинул место преступления.
После убийца выбросил молоток рядом с домом пенсионеров.
Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
Рязанец признался, что
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?