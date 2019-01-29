Любимов напомнил рязанцам о переходе на цифровое телевидение

Николай Любимов напомнил о том, что Рязанская область переходит на цифровое телевещание с 11 февраля. Об этом сообщил
Глава региона отметил, что в работе по информированию населения задействованы и общественные организации, и ТОСы, и администрации муниципальных образований. По его словам, «где-то нашли возможность проинформировать жителей, разместили листовки, а где-то — нет».
«Я прошу обратить внимание на этот вопрос и в максимально короткие сроки усилить работу. Иначе люди нас не поймут. Вместо цифрового ТВ кто-то из рязанцев получит 11 февраля черные экраны, а мы столкнемся с серьезным недовольством жителей», — сказал губернатор.
Напомним, все жители области смогут смотреть 20 каналов в цифровом качестве бесплатно. При этом помощь в подключении оборудования, которое можно
За приобретение цифровой приставки и комплекта спутникового ТВ предусмотрены
Консультацию можно получить по телефону горячей линии: