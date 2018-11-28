В Рязани для волонтеров провели семинар по переходу на цифровое телевидение

В среду, 28 ноября, в Рязани провели семинар для волонтеров, которые помогут жителям региона перейти на цифровое телевидение. В нем участвовали более 30 добровольцев из Захаровского, Михайловского, Рыбновского районов и Рязани,
«В регионе в этом направлении уже проведена большая работа. В ее рамках организован цикл практических занятий для волонтеров — людей, которые откликнулись помочь гражданам, особенно пожилым людям, в настройке цифрового оборудования», — сказала министр по делам территорий и информационной политике области Анна Рослякова.
По ее словам, волонтеры уже выезжают в отдаленные деревни и помогают людям настроить оборудование для приема цифрового телевидения.
В ближайшее время подобные семинары организуют в Кораблинском, Сараевском, Касимовском и Сасовском районах. Обучение пройдут более 150 волонтеров.