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14:38, 11 января 2019 4 260
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Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах 6

Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах

Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Многие модели телевизоров, выпущенные после 2012 года имеют встроенный декодер и поддерживает стандарт DVB-T2 и формат видео MPEG4.

Для старых моделей телевизоров потребуется специальное оборудование — приставки с поддержкой формата DVB-T2. Приобрести их можно в сети магазинов «Эльдорадо», «ДНС», «Элекс», «НИКС», «М.Видео» и в магазине «Антенны-рации».

С полным списком магазинов можно познакомиться по ссылке.

Напомним, аналоговое телевидение отключат в Рязани в феврале.

Ранее на пресс-конференции президента корреспондент ТКР Александра Тиняева задала Владимиру Путину вопрос о переходе регионов на цифровое телевидение.


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