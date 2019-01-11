Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Многие модели телевизоров, выпущенные после 2012 года имеют встроенный декодер и поддерживает стандарт DVB-T2 и формат видео MPEG4.
Для старых моделей телевизоров потребуется специальное оборудование — приставки с поддержкой формата DVB-T2. Приобрести их можно в сети магазинов «Эльдорадо», «ДНС», «Элекс», «НИКС», «М.Видео» и в магазине «Антенны-рации».
С полным списком магазинов можно познакомиться по
Напомним, аналоговое телевидение
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