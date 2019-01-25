180 малоимущих рязанцев получили компенсацию за приставки для цифрового телевидения, сообщил
«В настоящее время денежные выплаты предоставили 181 гражданину на общую сумму 290 тысяч рублей. Предоставление компенсации носит заявительный характер», — рассказали в министерстве труда и соцзащиты населения.
В ведомстве отметили, что если приобретение оборудования не требуется, если заключен договор с оператором кабельного телевидения.
Напомним, для получения денег гражданам нужно будет
Уже в
Кроме того, действует горячая линия: