Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:16, 25 января 2019 2 136
 0    0

180 малоимущих рязанцев получили компенсацию за приставки для цифрового телевидения 1

180 малоимущих рязанцев получили компенсацию за приставки для цифрового телевидения

Фото: Издательство «Пресса»

180 малоимущих рязанцев получили компенсацию за приставки для цифрового телевидения, сообщил сайт регионального правительства.

«В настоящее время денежные выплаты предоставили 181 гражданину на общую сумму 290 тысяч рублей. Предоставление компенсации носит заявительный характер», — рассказали в министерстве труда и соцзащиты населения.

В ведомстве отметили, что если приобретение оборудования не требуется, если заключен договор с оператором кабельного телевидения.

Напомним, для получения денег гражданам нужно будет обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства и предоставить документы — паспорт, чеки, справку о составе семьи и справку о среднем доходе семьи.

Уже в феврале все жители области смогут смотреть 20 каналов в цифровом качестве бесплатно. При этом помощь в подключении оборудования, которое можно купить в магазинах, рязанцам окажут волонтеры.

Кроме того, действует горячая линия: 8 (800) 220-20-02. Подробную информацию о предоставлении компенсаций можно получить по телефону регионального минтруда: 513-600.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:16, 25 января 2019
180 малоимущих рязанцев получили компенсацию за приставки для цифрового телевидения 1
20:53, 25 января 2019
«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из-за непогоды в выходные
19:39, 25 января 2019
Генпрокуратура поручила проверить законность отмены концертов рэперов в регионах
18:55, 25 января 2019
Мэрия утвердила изменения в проекте застройки седьмого микрорайона Песочни
16:49, 25 января 2019
За год в Рязанской области нашли почти 250 фальшивых купюр
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 708
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 376
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 463
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
20:18, 18 января 2019 18 856
Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии
16:20, 13 января 2019 18 704
Рязанцы продегустировали пирожки и выбрали лучшие. Фото
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум