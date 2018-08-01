На площади Ленина начали укладывать историческую брусчатку. Работы начались днем в среду, 1 августа. Участок в виде трапеции расположится, как и планировалось, правее от памятника. По словам рабочих, площадь сохраненного мощения составит около 40 квадратных метров.
На историческую инсталляцию пошли камни, которые вырыли при прокладке коммуникаций на площади. Отметим, что археологи при проведении работ отсутствуют.
Напомним, ранее местные археологи заявляли о том, что рабочие
После общественного резонанса мэрия
В выходные, 21-22 июля, на площади Ленина
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