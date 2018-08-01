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16:21, 1 августа 2018 1 071
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На площади Ленина начали укладывать историческую брусчатку 1

На площади Ленина начали укладывать историческую брусчатку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На площади Ленина начали укладывать историческую брусчатку. Работы начались днем в среду, 1 августа. Участок в виде трапеции расположится, как и планировалось, правее от памятника. По словам рабочих, площадь сохраненного мощения составит около 40 квадратных метров.

На историческую инсталляцию пошли камни, которые вырыли при прокладке коммуникаций на площади. Отметим, что археологи при проведении работ отсутствуют.

Напомним, ранее местные археологи заявляли о том, что рабочие повредили брусчатку во время реконструкции площади Ленина.

После общественного резонанса мэрия пригласила директора Рязанской археологической экспедиции Василия Конова обсудить сохранение исторических объектов во время реконструкции.

В выходные, 21-22 июля, на площади Ленина начали укладывать плитку рядом с частью старинной мостовой. Позже прораб пообещал сохранить часть исторической брусчатки на площади Ленина. По его словам, ранее законсервированный участок закроют плиткой, а новый появится ближе к проезду.

Позже Серей Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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