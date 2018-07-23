И.о главы администрации Рязани Серей Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина.

Карабасов прибыл около 17:30, чтобы на месте и обсудить с археологом Василием Коновым взаимодействие во время реконструкции площади. Конов указал, что рабочие обложили новый колодец камнями из старинной мостовой. И.о. главы администрации указал строителям, что исправить ситуацию нужно немедленно.

О судьбе исторических артефактов на площади Ленина Конов рассказал корреспонденту RZN.info. По его словам, главное, что есть возможность исследовать образцы.

«Я не волнуюсь, что не хватает времени. Методы исследования мы определим сами. В идеале проект поступает на согласовании в разные службы города, в том числе в государственную инспекцию по охране культурного наследия. Инспекция смотрит насколько эти работы повреждают объекты истории и культуры», — заявил археолог.

Он отметил, что по закону госорган обязан был проводить археологические работы, начиная с привоза техники.

Конов сообщил, что с администрацией договорились, что часть мощения, обнаруженную до реконструкции трогать не будут. При этом изъятые из земли камни передадут для изучения. Договор о сотрудничестве с мэрией подпишут 24 июля, об этом договорились на встрече в администрации.

Камни из древней мостовой

«Обсуждения будут продолжаться. Уже в ближайшие дни состоится встреча Василия Конова и Ильи Стюхина с главным архитектором Рязанской области Дмитрием Васильченко, где будут представлены конкретные предложения», — заявила пресс-служба администрации.

В разговоре с подрядчиком археолог предложил «поднять» старинную мостовую до уровня современной плитки, либо оставить ее под землей, чтобы ее могли изучить при следующей реконструкции.