Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:10, 23 июля 2018 597
 0    0

Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина

Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

И.о главы администрации Рязани Серей Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина.

Карабасов прибыл около 17:30, чтобы на месте и обсудить с археологом Василием Коновым взаимодействие во время реконструкции площади. Конов указал, что рабочие обложили новый колодец камнями из старинной мостовой. И.о. главы администрации указал строителям, что исправить ситуацию нужно немедленно.

О судьбе исторических артефактов на площади Ленина Конов рассказал корреспонденту RZN.info. По его словам, главное, что есть возможность исследовать образцы.

«Я не волнуюсь, что не хватает времени. Методы исследования мы определим сами. В идеале проект поступает на согласовании в разные службы города, в том числе в государственную инспекцию по охране культурного наследия. Инспекция смотрит насколько эти работы повреждают объекты истории и культуры», — заявил археолог.

Он отметил, что по закону госорган обязан был проводить археологические работы, начиная с привоза техники.

Конов сообщил, что с администрацией договорились, что часть мощения, обнаруженную до реконструкции трогать не будут. При этом изъятые из земли камни передадут для изучения. Договор о сотрудничестве с мэрией подпишут 24 июля, об этом договорились на встрече в администрации.

Камни из древней мостовой Камни из древней мостовой

«Обсуждения будут продолжаться. Уже в ближайшие дни состоится встреча Василия Конова и Ильи Стюхина с главным архитектором Рязанской области Дмитрием Васильченко, где будут представлены конкретные предложения», — заявила пресс-служба администрации.

В разговоре с подрядчиком археолог предложил «поднять» старинную мостовую до уровня современной плитки, либо оставить ее под землей, чтобы ее могли изучить при следующей реконструкции.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:10, 23 июля 2018
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина
17:47, 23 июля 2018
Сбежавшая из салона красоты рязанка извинилась и заплатила
17:17, 23 июля 2018
Суд решил закрыть рязанский «Леруа Мерлен» из-за нарушений пожарной безопасности
16:56, 23 июля 2018
За неделю клещи покусали 50 рязанских детей
16:34, 23 июля 2018
Строительство центра «Под мостом» в Лесопарке закончат ко Дню города
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 4

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 10 июля 2018 23 375
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 606
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 315
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 867
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
18:46, 16 июля 2018 13 875
На вокзале Рязань-2 засняли эшелон с китайскими танками
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум