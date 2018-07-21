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20:46, 21 июля 2018 327
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Рязанских археологов пригласили в мэрию обсудить реконструкцию площади Ленина

Рязанских археологов пригласили в мэрию обсудить реконструкцию площади Ленина

Администрация Рязани пригласила директора НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция» Василия Конова обсудить сохранение исторических объектов во время реконструкции площади Ленина. Об этом археологи сообщили в своей группе.

«Нас приглашают к взаимодействию, и это очень прогрессивный шаг! Лично я очень рассчитываю на конструктивный диалог с властями и положительный результат переговоров. В свою очередь, как ученые, мы приложим все усилия для сохранения объектов нашей истории и культуры» — заявил Конов.

По его мнению, мэрия услышала археологов благодаря «огромной общественной поддержке».

Напомним, ранее археологи заявили, что во время реконструкции площади Ленина рабочие установили колодец ливневой канализации на месте древней деревянной постройки, а также повредили историческое мощение.


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