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12:52, 6 июля 2018 2 354
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Передвижной зоопарк в Песочне продолжит работу после проверки прокуратуры

Передвижной зоопарк в Песочне продолжит работу после проверки прокуратуры

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Передвижной зоопарк в Песочне продолжит работу после проверки прокуратуры. Об этом RZN.info сообщил владелец Витя Арамесович.

В пятницу, 6 июля, зверинец проверила прокуратура и главное управление ветеринарии Рязанской области.

По словам владельца, серьезных нарушений в зоопарке не обнаружили. Окончательные результаты проверки станут известны на следующей неделе.

Замначальника областной ветеринарии Александр Чапчиков рассказал, что перед началом работы в Рязани всех животных из зоопарка «Ноев ковчег» привили в соответствии с правилами.

Он отметил, что оценить условия содержания и кормления животных невозможно «из-за отсутствия нормативной базы».

Владелец передвижного зверинца заявил, что зоопарк завершит свою работу в Рязани на следующей неделе.

Напомним, ранее рязанские зоозащитники пожаловались на плохие условия в передвижном зверинце «Ноев Ковчег». Позже владельцы передвижного зоопарка показали условия содержания животных.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит условия содержания животных.


© RZN.info

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