Передвижной зоопарк в Песочне продолжит работу после проверки прокуратуры. Об этом
В пятницу, 6 июля, зверинец проверила прокуратура и главное управление ветеринарии Рязанской области.
По словам владельца, серьезных нарушений в зоопарке не обнаружили. Окончательные результаты проверки станут известны на следующей неделе.
Замначальника областной ветеринарии Александр Чапчиков рассказал, что перед началом работы в Рязани всех животных из зоопарка «Ноев ковчег» привили в соответствии с правилами.
Он отметил, что оценить условия содержания и кормления животных невозможно «из-за отсутствия нормативной базы».
Владелец передвижного зверинца заявил, что зоопарк завершит свою работу в Рязани на следующей неделе.
Напомним, ранее рязанские зоозащитники
Ранее сообщалось, что прокуратура