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11:31, 5 июля 2018 694
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Рязанцы пожаловались на условия в передвижном зоопарке

Рязанцы пожаловались на условия в передвижном зоопарке

Рязанские зоозащитники проверили условия содержания передвижного зверинца «Ноев Ковчег», который расположился на территории ТЦ «Европа». Об этом сообщили в группе «Зоозащита RZN» «ВКонтакте».

Проверка прошла в субботу, 30 июня. Зоозащитники обратили внимание на «жуткий запах», отсутствие поилок для животных и маленькие клетки.

«Фактически полноценно двигаться возможности нет, только ходить по кругу. Клетка канадского волка площадью не более 2×2 метра, например. Животные разморены жарой и большинство апатично лежит без движения. Крупные хищники (тигры, львы и другие) тяжело дышат, высунув языки. Охладиться возможности нет, воды нет. Вагончики железные, под солнцем раскаляются», — написали активисты.

Они отметили, что клетки жвиотных не убирают.

«Два очень крупных медведя лежат в жиже, высунув языки. Жижа — смесь из мочи, фекалий и остатков скудной трапезы — помидоров. Как производится очистка их крошечной площади — не понятно, дополнительного вольера нет. Запах, еще раз заметим, — словами не передать», — говорится в сообщении.

«У тех животных, что хотя бы еще двигаются — все признаки навязчивого поведения (психического отклонения, при котором животные шатаются из стороны в сторону, ходят из угла в угол, монотонно копают). Это и песец, который все время роет угол вольера, и волки в крошечной клетке, передвигающиеся из угла в угол, и тигр. Леопард, ходящий по кругу, слеп на оба глаза, в каждом по огромному бельму», — написали зоозащитники.

Как заметили волонтеры, на входе в зоопарк можно приобрести пакет с булками и выпечкой, чем посетители кормят животных.

По словам зоозащитников, птицы, находящиеся в одной из клеток, также не могут нормально передвигаться.

Активисты отметили, что после проверки направят заявления в уполномоченные органы, а также городским властям и губернатору.


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