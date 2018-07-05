Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото

После жалобы активистов на плохие условия в передвижном зверинце «Ноев Ковчег» в Песочне, корреспондент RZN.info посетил зоопарк и выслушал версию владельцев о состоянии животных.

По их словам, все питомцы здоровы и находятся в нормальном состоянии.

«Да, в жару верблюд может лечь на асфальт, а медведь высунуть язык. Мы несколько раз в день поливаем животных из шланга, чтобы им было прохладно. Отсюда и лужи в клетках и на асфальте, — отметили в зоопарке. — За чистотой в клетках мы тоже внимательно следим и убираем их три раза в день. У некоторых животных в течение дня могут лежать фрукты и это совершенно нормально».

Собеседники отметили, что и в других городах сталкивались с возмущениями и даже жалобами в прокуратуру, но чаще с положительными отзывами.

«Мы эту публикацию не видели, но удивлены. Никто из этих активистов к нам не обращался, не жаловался. Это похоже на вброс, а не на реальную защиту животных. Тем более мы готовы к диалогу с ними», — заключили владельцы.