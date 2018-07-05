Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:57, 5 июля 2018 1 633
 0    0

Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото

Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

После жалобы активистов на плохие условия в передвижном зверинце «Ноев Ковчег» в Песочне, корреспондент RZN.info посетил зоопарк и выслушал версию владельцев о состоянии животных.

По их словам, все питомцы здоровы и находятся в нормальном состоянии.

«Да, в жару верблюд может лечь на асфальт, а медведь высунуть язык. Мы несколько раз в день поливаем животных из шланга, чтобы им было прохладно. Отсюда и лужи в клетках и на асфальте, — отметили в зоопарке. — За чистотой в клетках мы тоже внимательно следим и убираем их три раза в день. У некоторых животных в течение дня могут лежать фрукты и это совершенно нормально».

Собеседники отметили, что и в других городах сталкивались с возмущениями и даже жалобами в прокуратуру, но чаще с положительными отзывами.

«Мы эту публикацию не видели, но удивлены. Никто из этих активистов к нам не обращался, не жаловался. Это похоже на вброс, а не на реальную защиту животных. Тем более мы готовы к диалогу с ними», — заключили владельцы.

Ранее в сети рязанские зоозащитники пожаловались на условия в передвижном зоопарке «Ноев ковчег». Активисты намерены написать заявления в росприроднадзор и местным властям.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:19, 5 июля 2018
В пятницу в Рязанской области ожидается до +26 градусов
13:57, 5 июля 2018
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото
11:31, 5 июля 2018
Рязанские зоозащитники пожаловались на условия в передвижном зверинце
11:16, 5 июля 2018
Из-за сильной жары в Канаде погибли 19 человек
10:44, 5 июля 2018
Еще один водоем Рязанской области не прошел проверку Роспотребнадзора
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди 1

За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 344 293
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 133 057
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 452
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 300
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 129
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум