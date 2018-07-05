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19:30, 5 июля 2018 344
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Прокуратура проверит условия содержания животных в передвижном зоопарке в Песочне

Прокуратура проверит условия содержания животных в передвижном зоопарке в Песочне

Прокуратура проверит условия содержания животных в передвижном зоопарке «Ноев Ковчег» в Песочне. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

К проверке подключат сотрудников управления ветеринарии области. При необходимости также задействуют полицию и другие ведомства.

Во время проверки оценят «наличие в действиях виновных признаков преступления».

Ранее рязанские зоозащитники пожаловались на условия содержания животных в зверинце. Они указывали на неприятные запахи, тесные клетки и отсутствие поилок у зверей. После публикации сообщения корреспондент RZN.info пообщался с владельцами зоопарка.


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