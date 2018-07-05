Прокуратура проверит условия содержания животных в передвижном зоопарке в Песочне

Прокуратура проверит условия содержания животных в передвижном зоопарке «Ноев Ковчег» в Песочне. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
К проверке подключат сотрудников управления ветеринарии области. При необходимости также задействуют полицию и другие ведомства.
Во время проверки оценят «наличие в действиях виновных признаков преступления».
Ранее рязанские зоозащитники пожаловались на условия содержания животных в зверинце. Они указывали на неприятные запахи, тесные клетки и отсутствие поилок у зверей. После публикации сообщения корреспондент RZN.info пообщался с владельцами зоопарка.